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США. МЛС

Бывший игрок «Зенита» зарабатывает в МЛС больше, чем два экс-футболиста «Барселоны» вместе взятые

17 Мая 2024 • 10:20 Комментировать (1)

Себастьян Дриусси, ранее выступавший за «Зенит», зарабатывает в МЛС 6,7 млн долларов за сезон.

Как передаёт Marca, Луис Суарес и Жорди Альба, ранее выступавшие за «Барселону», получают по 1,5 млн. Оба игрока сейчас выступают за «Интер Майами». Ранее уже сообщалось, что самым высокооплачиваемым игроком МЛС является Лионель Месси.

Дриусси в настоящий момент принадлежит клубу «Остин». Трансферная стоимость аргентинского форварда оценивается в 10 миллионов евро.

Напомним, с 2017 по 2021 год Дриусси играл в «Зените», с которым три раза выигрывал золотые медали РПЛ, а также был обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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Зенит Луис Суарес Жорди Альба Себастьян Дриусси ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
17 Мая 2024 в 10:40
дриусси хорошо устроился
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