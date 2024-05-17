Бывший игрок «Зенита» зарабатывает в МЛС больше, чем два экс-футболиста «Барселоны» вместе взятые

Себастьян Дриусси, ранее выступавший за «Зенит», зарабатывает в МЛС 6,7 млн долларов за сезон.

Как передаёт Marca, Луис Суарес и Жорди Альба, ранее выступавшие за «Барселону», получают по 1,5 млн. Оба игрока сейчас выступают за «Интер Майами». Ранее уже сообщалось, что самым высокооплачиваемым игроком МЛС является Лионель Месси.

Дриусси в настоящий момент принадлежит клубу «Остин». Трансферная стоимость аргентинского форварда оценивается в 10 миллионов евро.

Напомним, с 2017 по 2021 год Дриусси играл в «Зените», с которым три раза выигрывал золотые медали РПЛ, а также был обладателем Кубка и Суперкубка страны.