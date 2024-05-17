Месси круче всех в МЛС - раскрыты зарплаты игроков

Стали известны самые высокооплачиваемые футболисты МЛС. Ассоциация игроков лиги опубликовала данные по зарплатам. Первое место в рейтинге занял нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Оклад 36-летнего аргентинца составляет 12 миллионов долларов.

Второе место в списке занял одноклубник Месси – полузащитник Серхио Бускетс. Заработная плата испанца равняется 8,5 миллионам. Топ-3 замкнул форвард «Торонто» Лоренцо Инсинье. Его оклад – 7,5 миллиона в год.

Напомним, что Месси выступает в США с лета прошлого года. Трудовое соглашение аргентинца с «Интер Майами» рассчитано до конца 2025-го.