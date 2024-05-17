Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Месси круче всех в МЛС - раскрыты зарплаты игроков

17 Мая 2024 • 08:44 Комментировать

Стали известны самые высокооплачиваемые футболисты МЛС. Ассоциация игроков лиги опубликовала данные по зарплатам. Первое место в рейтинге занял нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Оклад 36-летнего аргентинца составляет 12 миллионов долларов.

Второе место в списке занял одноклубник Месси – полузащитник Серхио Бускетс. Заработная плата испанца равняется 8,5 миллионам. Топ-3 замкнул форвард «Торонто» Лоренцо Инсинье. Его оклад – 7,5 миллиона в год.

Напомним, что Месси выступает в США с лета прошлого года. Трудовое соглашение аргентинца с «Интер Майами» рассчитано до конца 2025-го.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Серхио Бускетс Лоренцо Инсинье Интер Майами ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Реал» выбрал замену Модричу - известно имя полузащитника «Интер Майами» может потерять Месси Названы три команды, с какими хочет поработать Хаби Алонсо «Реал» расстанется с нападающим - названо имя «Реал» поставил крест на Модриче – названа причина Мане может перейти в испанский клуб - известно название Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон разозлился на Гвардиолу – названа причина 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Звезда «Реала» Винисиус признался, как относится к Беллингему
«Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Тоттенхэм» не помог «Арсеналу»: Холанн забил два и «Манчестер Сити» взлетел на первую строчку АПЛ ​Левандовски может получить «Золотой мяч»
Спортивные новости
«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Каролину» и вышел в финал Восточной конференции НХЛ Пивоварова: Пока не вижу, чтобы кто-то из наших теннисисток мог обыгрывать топ-3 ракетки мира Пивоварова оценила выступление российских теннисистов на «Мастерсе» в Риме Алексей Тищенко поделился ожиданиями от боя между Усиком и Фьюри Чемпионат мира без сборной России – это не совсем полноценное первенство Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Мая
08:44 · США. МЛС
Месси круче всех в МЛС - раскрыты зарплаты игроков
16 Мая
16:30 · США. МЛС
Енот установил рекорд МЛС
12:13 · США. МЛС
Виктор Са озвучил задачу «Краснодара» на оставшиеся матчи РПЛ
10:22 · США. МЛС
Стало известно, когда Месси вернётся на поле
10:17 · США. МЛС
Стало известно, почему Месси пропустил матч «Интер Майами»
15 Мая
15:41 · США. МЛС
Месси раскрыл название своего «напитка будущего»: конкуренция с Роналду выходит на новый уровень
14 Мая
18:50 · США. МЛС
Инсайдер Романо предположил, почему Месси поехал в МЛС
18:42 · США. МЛС
«Интер Майами» может потерять Месси 1
18:16 · США. МЛС
«Лос-Анджелес» объявил о переходе Жиру официально
16:27 · Англия. Премьер-лига
​У Варана после ухода из «Манчестер Юнайтед» есть как минимум четыре маршрута слухи
13 Мая
23:17 · Испания. Ла Лига
Серхио Рамос ведёт переговоры с новым клубом 1
05:09 · США. МЛС
Месси и Суарес помогли «Интер Майами» повторить рекорд МЛС 1
12 Мая
22:00 · Испания. Ла Лига
Рамос выбрал между клубом Месси и «Галатасараем» 2 слухи
07:59 · США. МЛС
Месси возмущён новым правилом в МЛС
07:46 · США. МЛС
Прервалась серия Месси в «Интер Майами»
Все новости
Рекомендуем