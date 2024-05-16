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США. МЛС

Енот установил рекорд МЛС

16 Мая 2024 • 16:30 Комментировать
Филадельфия Юнион
1:2
Нью-Йорк Сити

В ночь со среды на четверг в МЛС проходил матч между «Филадельфией» и «Нью-Йорк Сити». В какой-то момент на футбольное поле выбежал… енот. Сотрудникам стадиона было непросто поймать ловкого зверя, и в итоге он провёл на поле более двух минут – 161 секунду. МЛС сообщила, что это рекордное игровое время в лиге для енотов. На эту интересную ситуацию обратил внимание телеграм-канал «Первый спорт».

Стоит сказать, что в последнее время еноты очень популярны благодаря смешным видео из социальных сетей. Кстати, матч МЛС, в котором енот установил рекорд, завершился победой «Нью-Йорк Сити» со счётом 2:1.

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