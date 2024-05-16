Месси или Роналду: кто больше забил топ-клубам Европы

Соперничество Лионеля Месси и Криштиану Роналду завершается. Уходит эпоха легендарных футболистов. Но статистики наверняка будут ещё долгое время находить данные в споре о том, кто из них лучше. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует, кто из двух звёзд мирового футбола – Лионель Месси или Криштиану Роналду – чаще забивал лучшим командам лиг, в которых выступал.

Роналду

Криштиану Роналду за 20 лет, начиная с сезона-2002/2003 и до сезона-2022/2023, сыграл на десять матчей больше в противостоянии с пятью лучшими командами лиги, нежели его конкурент (144 матча против 134). Большую часть карьеры Роналду, как и Месси, провёл в испанской Ла Лиге. Поэтому неудивительно, что чаще всего португалец поражал ворота топового клуба из этой страны. Голкиперам «Севильи» пришлось вынимать мяч из сетки 27 раз в 18 матчах. Не всегда «Севилья» финишировала в пятёрке сильнейших, но стала излюбленным клубом Роналду. Как, собственно, и Месси, который забивал «красно-белым» 38 раз в 43 матчах. Отметим, что Роналду 18 раз поражал ворота «Барселоны». В своём лучшем сезоне-2010/2011 в матчах против пятёрки сильнейших португалец отличился 12 раз в восьми поединках, тратя на гол 54 минуты игрового времени. Два забитых мяча приходятся на «Барселону».

Месси

Несмотря на то, что Лионель Месси сыграл на 10 матчей меньше против пятёрки сильнейших клубов национальных чемпионатов, он забил на пять мячей больше на протяжении 20 сезонов. Свою первую полноценную игру против лидеров аргентинец сыграл в сезоне-2004/2005, в то время как на счету у Роналду уже было 19 матчей с лидирующими клубами. Лучшим сезоном у Месси стал сезон-2011/2012. В 8 матчах против пятёрки сильнейших он отличился 14 раз, тратя 51 минуту на гол. Будущий чемпион мира выдал тот сезон феноменальным в целом, забив 75 мячей во всех турнирах (61 матч) и отличившись в Ла Лиге 50 раз в 37 проведённых встречах. Это лучшие показатели Месси в течение одного сезона. Неудивительно, что именно аргентинец стал обладателем «Золотого мяча 2012». Правда, в лучших сезонах Роналду, а именно по итогам 2010 и 2011 года, Месси также выигрывал главную личную награду. Поэтому сколько бы Месси и Роналду ни забивали топовым клубам, но «Золотой мяч» уйдёт аргентинцу.

Количество матчей и голов против пяти лучших клубов чемпионата на протяжении 20 сезонов, сезоны-2002/2003 – 2022/2023

Игрок Кол-во матчей против пяти лучших клубов сезона Кол-во голов в матчах против пяти лучших клубов сезона Лионель Месси 134 97 Криштиану Роналду 144 92

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