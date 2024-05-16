Виктор Са озвучил задачу «Краснодара» на оставшиеся матчи РПЛ

Игрок «Краснодара» Виктор Са в разговоре с журналистами поделился мнением об оставшихся матчах в чемпионате России.

«У нас есть еще две игры, «Сочи» в гостях и «Динамо» дома, так что мы должны делать свою работу, выигрывать матчи, а потом посмотрим, что будет», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

После 28 туров Российской премьер-лиги краснодарский коллектив набрал 50 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. В следующем поединке чемпионата страны подопечные Мурада Мусаева на выезде сыграют против «Сочи».

В этом сезоне РПЛ Са провел восемь матчей без результативных действий.