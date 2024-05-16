Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Виктор Са озвучил задачу «Краснодара» на оставшиеся матчи РПЛ

16 Мая 2024 • 12:13 Комментировать

Игрок «Краснодара» Виктор Са в разговоре с журналистами поделился мнением об оставшихся матчах в чемпионате России.

«У нас есть еще две игры, «Сочи» в гостях и «Динамо» дома, так что мы должны делать свою работу, выигрывать матчи, а потом посмотрим, что будет», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

После 28 туров Российской премьер-лиги краснодарский коллектив набрал 50 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. В следующем поединке чемпионата страны подопечные Мурада Мусаева на выезде сыграют против «Сочи».

В этом сезоне РПЛ Са провел восемь матчей без результативных действий.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Виктор Са
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Анчелотти назвал трёх игроков «Реала», которые удивили его в этом сезоне «Барселона» в ярости из-за «закона Мбаппе» Дембеле: «Мбаппе уходит в Саудовскую Аравию, как просил Десайи» «Реал» выбрал замену Модричу - известно имя полузащитника Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Интер Майами» может потерять Месси В «ПСЖ» прокомментировали новость о драке Мбаппе и президента клуба Названы три команды, с какими хочет поработать Хаби Алонсо Анчелотти назвал 5 игроков «Реала», которые в будущем могут стать тренерами Гвардиола назвал причину неудачи «Ливерпуля» в борьбе за чемпионство
«Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
Плющев назвал фаворитов на победу на чемпионате мира Кожевников назвал чемпионат мира первенством водокачек Экс-главный тренер сборной России предположил, что возвращение на международный уровень может затянуться на пять лет Кожевников: Может, нас даже после завершения СВО на ЧМ не вернут Плющев: США и Великобритания – это небо и земля в хоккее Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Портленд Тимберс Портленд Тимберс
Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс
4
2
1.88 3.85 3.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Мая
12:13 · США. МЛС
Виктор Са озвучил задачу «Краснодара» на оставшиеся матчи РПЛ
10:22 · США. МЛС
Стало известно, когда Месси вернётся на поле
10:17 · США. МЛС
Стало известно, почему Месси пропустил матч «Интер Майами»
15 Мая
15:41 · США. МЛС
Месси раскрыл название своего «напитка будущего»: конкуренция с Роналду выходит на новый уровень
14 Мая
18:50 · США. МЛС
Инсайдер Романо предположил, почему Месси поехал в МЛС
18:42 · США. МЛС
«Интер Майами» может потерять Месси
18:16 · США. МЛС
«Лос-Анджелес» объявил о переходе Жиру официально
16:27 · Англия. Премьер-лига
​У Варана после ухода из «Манчестер Юнайтед» есть как минимум четыре маршрута слухи
13 Мая
23:17 · Испания. Ла Лига
Серхио Рамос ведёт переговоры с новым клубом 1
05:09 · США. МЛС
Месси и Суарес помогли «Интер Майами» повторить рекорд МЛС 1
12 Мая
22:00 · Испания. Ла Лига
Рамос выбрал между клубом Месси и «Галатасараем» 2 слухи
07:59 · США. МЛС
Месси возмущён новым правилом в МЛС
07:46 · США. МЛС
Прервалась серия Месси в «Интер Майами»
11 Мая
07:19 · США. МЛС
Экс-игрок «Реала» Бекхэм назвал лучшего футболиста в истории - это не Роналду 1
04:04 · Германия. Бундеслига
Ройс интересен двум клубам слухи
Все новости
Рекомендуем