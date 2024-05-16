Стало известно, когда Месси вернётся на поле

«Мы хотим выпустить Лео в субботу. Но будем идти к этому день за днем. Месси провел тренировку в среду и хорошо себя чувствовал. Однако было принято решение не рисковать. Посмотрим, в каком состоянии он будет в пятницу», - передает слова специалиста портал Goal.com.