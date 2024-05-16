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США. МЛС

Стало известно, когда Месси вернётся на поле

16 Мая 2024 • 10:22 Комментировать

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о том, когда ждать возвращения на поле звездного аргентинского форварда Лионеля Месси.

«Мы хотим выпустить Лео в субботу. Но будем идти к этому день за днем. Месси провел тренировку в среду и хорошо себя чувствовал. Однако было принято решение не рисковать. Посмотрим, в каком состоянии он будет в пятницу», - передает слова специалиста портал Goal.com.

Напомним, что минувшей ночью «Интер Майами» расписал нулевую ничью с «Орландо».

В текущем сезоне МЛС Месси провел девять матчей, записав себе в актив десять голов и девять ассистов.

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Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами ещё теги
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