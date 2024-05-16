Стало известно, почему Месси пропустил матч «Интер Майами»

Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о состоянии звездного форварда команды Лионеля Месси. 36-летний аргентинец пропустил матч с «Орландо» (0:0) из-за дискомфорта.
«Месси испытывал дискомфорт, но при этом не пропускал тренировки. Мы проводим по три матча в неделю, поэтому было решено предоставить Лионелю отдых», - передает слова специалиста портал Goal.com.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата МЛС Месси провел девять поединков, в которых отметился десятью забитыми мячами и девятью голевыми передачами. За «Интер Майами» он выступает с лета 2023 года.
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