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США. МЛС

Без Месси все нули: «Интер Майами» потерял победную серию в матче с «Орландо Сити»

16 Мая 2024 • 04:49 Комментировать
Орландо Сити
0:0
Интер Майами
окончен

Время идёт, регулярный сезон МЛС набирает обороты. На приличный ход взобрался «Интер Майами», одержавший пять побед подряд. От «цапель» последовательно пострадали «Спортинг Канзас-Сити», «Нэшвилл», «Нью-Инглэнд Революшн», «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Монреаль».

Причём в каждой из этих встреч команда Херардо Мартино забивала минимум три мяча. Не раз «интеристы» отыгрывались по ходу матчей, для них это не было проблемой. Блистал Месси. Но вот незадача – с «Орландо Сити» у Лео сыграть не получилось…

Протокол игры  
Орландо Сити0:0Интер Майами
Гальесе ПедроБрекало ДавидВильдер КартахенаШлегель РодригоТоррес Факундо 90' (Yutaro Tsukada ( 90') Ангуло Иван 79' (Тоурхалльссон Дагюр Дан ( 79') Лодейро НиколасАраухо Сесар  73'Охеда МартинМакгуайр Дункан 85' (Линн Джек ( 85') Муриэль Луис  71' 79' (Рафаэл Дос Сантос ( 79')
Запасные: Смит КайлФелипеСтедждухар МейсонКочевски ДжорджиоСалим Абди
Коллендер ДрейкВейгандт МарселоАвилес Томас 86' (Кривцов Сергей ( 86') Фрейре Николас  79'Негри Франко 64' (Альба Жорди ( 64') Грессель ЮлианБускетс СерхиоКремаски Бенджамин  57' 80' (Руис Давид ( 80') Рохас Матиас IIСуарес Луис 64' (Кампана Леонардо ( 64') Тейлор Роберт  65' 80' (Афонсо Лео ( 80')
Запасные: Аллен НоаДос Сантос КарлосБрайт ЯнникСандерленд Лоусон
16 мая. Стадион "Inter&Co Stadium".

Он даже не попал в заявку на матч. Причина – травма. Ещё в прошлой игре ему оказывали медицинскую помощь, но не заменили. Теперь решили не рисковать здоровьем звёздного аргентинца, тем более что новый матч проходил через четыре дня после предыдущего, а следующий будет уже через три.

Зато Луису Суаресу ничто не помешало выйти в основе. И момент возник у уругвайца, когда вторая минута перетекала в третью. Из района левого угла вратарской пробивал Суарес, но не прошил мячом Гальесе. Вскоре снова там оказался в острой позиции Луис, но уже отпасовал на Тейлора, чей удар хозяева вовремя заблокировали.

Далее на несколько минут инициативу захватил «Орландо Сити». Луис Муриэль со штрафного слева домашней заготовкой покатил мяч Макгуайру, потревожившему в сетку с внешней стороны. Факундо Торрес с линии штрафной не попал в правый угол, куда он мечтал закрутить мяч.

По истечении получаса игры Муриэль черпачком по центру выводил Охеду, с чьим ударом справился Коллендер. Как и спустя минуту с более дальним выстрелом самого Муриэля. Позже в первом тайме гости обозначали себя в атаке. Гальесе вытащил из перекладины удар Рохаса со штрафного, а Вейгандт из зоны правого инсайда промахнулся мимо левого угла.

Во втором тайме «Интер Майами» не нашёл резервов, чтобы обратить ход матча в свою пользу. Суарес без Месси оказался не готов делать разницу и был заменён на Кампану. Спустя месяц после получения травмы вернулся на поле Жорди Альба. Отрезки, когда гости поджимали хозяев, были слишком недолгими, чтобы говорить, что «интеристы» заслужили победу.

В концовке «Орландо Сити» пробовал подловить своего оппонента на контратаках – не получилось. В компенсированное время «цаплям» где-то повезло. Цукада Ютаро с близкой дистанции послал мяч выше створа. Да, ещё из-за травмы заменили у визитёров Томаса Авилеса.

«Интер Майами» прервал победную серию. В предыдущих пяти матчах команда Херардо Мартино забила всего 19 мячей, а тут устроилась на 0:0. Давненько у «цапель» такого не было. Как не смог сыграть Месси, так проявилась беспомощность в атаке. И Суарес не потянул. Следующий матч «Интер Майами» – в ночь с субботы на воскресенье против «Ди Си Юнайтед».

Кирилл Иванцов

 

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