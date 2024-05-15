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США. МЛС

Месси раскрыл название своего «напитка будущего»: конкуренция с Роналду выходит на новый уровень

15 Мая 2024 • 15:41 Комментировать

Лидер и капитан «Интер Майами» Лионель Месси сообщил в социальных сетях о запуске своего напитка, которое он назвал More+.

«Я очень хотел поделиться с вами названием моего нового напитка: More+ от Месси. Это название имеет особое значение, потому что оно олицетворяет то, чем всегда была моя жизнь и карьера: всегда пытаюсь дать немного больше. Я думаю, можно всегда стараться сделать ещё больше, всегда думая в позитивном ключе», — написал Месси в социальных сетях.

(More - Больше, более*)

Ранее аргентинец поделился, что ведётся работа по строительству завода, по изготовлению «напитка будущего», как его называет сам Лионель.

Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего»

 


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси МЛС Интер Майами ещё теги
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