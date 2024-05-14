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США. МЛС

Инсайдер Романо предположил, почему Месси поехал в МЛС

14 Мая 2024 • 18:50 Комментировать
Орландо Сити
...
Интер Майами
1 3.10 X 3.90 2 2.10
16.05 02:30

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо предположил, почему в прошлом году Лионель Месси сделал выбор в пользу МЛС.

«Думаю, вопрос был не в финансах. На мой взгляд, Месси сделал такой выбор по семейным причинам, а также из-за хороших отношений с Дэвидом Бекхэмом. Плюс у него была возможность строить команду рядом с друзьями – с Бускетсом и Альбой. В «Интер Майами» у него есть возможность строить то, что он хочет. Возможно, в Саудовской Аравии всё было бы иначе. Причины разные, но свой переход в «Интер Майами» он подготовил уже давно», - сказа Романо в подкасте ARLS.

Действующий контракт Месси рассчитан до конца 2025 года.

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