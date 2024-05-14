«Интер Майами» может потерять Месси

«Интер Майами» может потерять на какое-то время своего звёздного футболиста – Лионеля Месси. Как сообщает портал Goal, ссылаясь на члена тренерского штаба клуба Хавьера Моралеса, в последней игре против «Монреаля» Месси получил болезненный удар по колену. Состояние 36-летнего футболиста будет оцениваться. Пока что непонятно, сможет ли аргентинец сыграть против «Орландо Сити».

Матч МЛС между «Интер Майами» и «Орландо Сити» пройдёт в ночь со среды на четверг, если говорить о европейском времени.

Добавим, что в девяти матчах текущего сезона МЛС Месси забил десять голов и отдал девять голевых передач на партнёров.