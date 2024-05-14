В понедельник Оливье Жиру объявил о том, что по завершению сезона он покинет «Милан». Теперь о подписании контракта с 37-летним футболистом объявил «Лос-Анджелес». Будущий трудовой договор француза с клубом МЛС рассчитан до конца 2025 года. В нём прописана возможность продления ещё на один сезон.

Отметим, что в сезоне 2023/2024 Жиру провёл 45 официальных матчей, в которых забил 16 голов и отдал 9 голевых передач на партнёров.

«Милан» уже никуда не денется со второй позиции в турнирной таблице Серии А. Команде Стефано Пиоли до конца сезона остаётся сыграть против «Торино» и «Салернитаны».