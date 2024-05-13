Месси и Суарес помогли «Интер Майами» повторить рекорд МЛС

«Интер Майами» показывает впечатляющую результативность благодаря успехам своих суперзвёзд.

«Цапли» забили три или более гола в пяти подряд поединках МЛС – второй такой случай за всю историю лиги, сообщает Inter Miami News Hub. Первым это сделал «Торонто» в 2017 году – по итогам сезона команда стала чемпионом.

В активе Лионеля Месси шесть забитых мячей и девять результативных передач в пяти последних матчах «Интер Майами» в МЛС. В активе Луиса Суареса шесть голов и два голевых паса за тот же период.

«Интер Майами» возглавляет Восточную конференцию с 27 набранными очками после 13 сыгранных туров.