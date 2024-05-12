Месси возмущён новым правилом в МЛС

Минувшей ночью «Интер Майами» на выезде встречался с «Монреалем». Гости отпраздновали победу в результативном матче со счетом 3:2. После завершения встречи звезда команды из Флориды Лионель Месси раскритиковал правила МЛС.

В одном из эпизодов матча 36-летний нападающий попросил помощь врачей. После этого аргентинец хотел быстро вернуться на поле, но судья не разрешил ему этого сделать. Дело в том, что согласно новым правилам лиги, игрок после медицинской помощи должен провести на бровке не менее двух минут.

«С такими правилами дела будут очень плохи», - сказал после игры Лионель.

В этом матче прервалась голевая серия Месси из 11 поединков подряд.