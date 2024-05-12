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США. МЛС

Прервалась серия Месси в «Интер Майами»

12 Мая 2024 • 07:46 Комментировать

Минувшей ночью состоялся поединок регулярного чемпионата МЛС между «Монреалем» и «Интер Майами». Подопечные Херардо Мартино отпраздновали волевую победу на выезде со счетом 3:2.

Звездный нападающий гостей Лионель Месси провел на поле все 90 минут, однако голевыми не отметился. Таким образом, 11-матчевая результативная серия аргентинца прервалась.

В нынешнем сезоне МЛС 36-летний форвард провел девять поединков, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и девять результативных передач.

«Интер Майами» с 27 набранными баллами занимает первое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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