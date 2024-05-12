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Месси иссяк, Суарес – нет: «Интер Майами» горел в два мяча, но подавил «Монреаль» волевой победой

12 Мая 2024 • 04:51 Комментировать
ФК Монреаль
2:3
Интер Майами

«Интер Майами» в очередной раз сыграл в ночь с субботы на воскресенье в 02:30, это если по московскому времени. «Цапли» с Лионелем Месси пожаловали в Канаду в гости к «Монреалю».

Протокол игры  
ФК Монреаль2:3Интер Майами
(1:0) Дюк Брайс22'  
(2:0) Вильсен Жюль-Антони32'  
  44'Рохас Матиас II (2:1)
  45'Суарес Луис (2:2)
  59'Кремаски Бенджамин (2:3)
Сируа ЖонатанКэмпбелл ДжорджУотерман ДжоэлФернандо Алварез 73' (Зухир Рида ( 73') Тейшейра РуанЛасситер Ариэль 73' (Хоакин Соса ( 73') Пьетт Самюэль  43'Шуэньер МатьёВильсен Жюль-Антони 63' (Янков Доминик ( 63') Дюк БрайсТойе Мейсон 74' (Сунуси Ибрахим ( 74')
Запасные: Ilias IliadisВаньяма ВикторБиелло АлессандроБреза СебастьянКорбо Габриэле
Коллендер ДрейкВейгандт МарселоКривцов Сергей  55' 79' (Брайт Янник ( 79') Фрейре НиколасНегри ФранкоГрессель Юлиан 79' (Сэйлор Райан ( 79') Бускетс Серхио  68'Кремаски Бенджамин 72' (Руис Давид ( 72') Рохас Матиас II 71' (Тейлор Роберт ( 71') Месси ЛионельСуарес Луис 90' (Кампана Леонардо ( 90')
Запасные: Аллен НоаАфонсо ЛеоДос Сантос КарлосСандерленд Лоусон
12 мая. Стадион "Сапуто".

В предыдущем матче «интеристы» раздухарились не на шутку. Суарес блеснул обычным голевым хет-триком, а Месси решил пойти нестандартным путём и оформил пента-трик из голевых передач, то есть записал на свой счёт шесть ассистов. «Нью-Йорк Ред Буллз» был разгромлен 6:2.

«Монреаль» же свой предыдущий матч проводил против «Нэшвилла». Там тоже получился крупный счёт. Канадская команда проиграла 1:4. До этого у неё были две ничьи подряд, то есть выходила трёхматчевая безвыигрышная серия. В то время как у «Интер Майами» был четырёхматчевый победный ряд.

На старте отчётного матча хозяева прессинговали гостей и пытались дловить их на ошибках, но не получалось. У визитёров Месси вывел на ударную позицию Гресселя, чья попытка из зоны правого инсайда была заблокирована. Сам Лионель на восемнадцатой минуте прямым ударом со штрафного подкинул мяч над левой девяткой.

Спустя четыре минуты «Монреалю» удалась результативная скоростная атака по левому флангу. Жюль-Антони Вильсен покатил на ближний полуфланг Брайсу Дюку, а тот вывалился один на один и разобрался с Коллендером (1:0). Как ответил Месси? Очень высоким ударом с подбора. Обычно Лео бьёт точнее.

Хозяева тем временем стремились ко второму голу. И снова организовали они взятие чужих ворот с левого фланга, соответствовавшего правому флангу обороны «Интер Майами», который был в ведении Марсело Вейгандта. Вильсен беспроблемно обыгрался с Ласситером и вкрутил сферу в правый угол (2:0).

«Розовые» несколько минут находились без мяча, потом медицинскую помощь оказывали Месси. Ничто не предвещало, что гости отыграются ещё до перерыва. Но Рохас шикарно закинул дальний штрафной под правую девятку, а Суарес после подачи углового практически на ленточке опередил Ласситера, дабы проткнуть мяч в сетку (2:2).

Во втором тайме хозяева тоже сразу пошли вперёд, но не забили. Гости же отличились на исходе часа игры. Рохас сделал закидушку из центральной трети поля, и вышедший один на один по центру Кремаски поразил чужие ворота (2:3). У «Монреаля» на замену появился в том числе Янков, бил по воротам, но блокировались его попытки.

Хоакин Соса ещё со скамейки вступил в игру у хозяев. На свежести приблизился к левому углу штрафной и пробил в дальний угол – мимо. Кривцова у «Интер Майами» заменили из-за травмы. Месси так и не сделал ни одного результативного действия в этом матче. В концовке со штрафного Лионель не попал в правую девятку.

В добавленное время «Монреаль» устроил навал, но не добился своего. Есть пятая подряд победа лидирующего «Интер Майами». Следующий матч «цапли» проведут против «Орландо Сити» 16 мая, а потом сыграют с «Ди Си Юнайтед» 19 мая. Всё это в 02:30 по московскому времени – любимое время «интеристов».

Кирилл Иванцов

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Лионель Месси Луис Суарес Интер Майами Монреаль ещё теги

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