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США. МЛС

Кто важнее: Cколько стоят голы Криштиану Роналду и Лионеля Месси

12 Мая 2024 • 14:00 Комментировать (1)

Криштиану Роналду и Лионель Месси в стадии завершения своей карьеры. Они продолжают очную борьбу между собой, берут трофеи, а кто-то даже надеется, что они сыграют в одной команде. Но их лучшие годы уже позади. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует, сколько стоили голы двух легенд мирового футбола на протяжении их карьеры.

Криштиану Роналду

В сезоне-2006/2007 Криштиану Роналду впервые за карьеру забил в чемпионате Англии более десяти мячей. В общей сложности у португальца во всех турнирах в том сезоне набралось 27 голов. Его трансферная стоимость в течение игрового года поднялась с 25 млн евро до 34 млн евро, что привело к удельной стоимости 1,26 млн евро/гол. Эта величина является средней для Роналду на протяжении его карьеры. Даже в период, когда Криштиану Роналду был одним из самых дорогих игроков мира (сезон-2014/2015), удельная стоимость его гола не превышала двух млн евро. Для сравнения, сегодняшние лидеры европейского футбола Килианн Мбаппе и Эрлинг Холанн имеют данный показатель на уровне 6,92 и 8,58 млн евро/гол соответственно. Из этого становится очевидно, что португалец никогда не имел завышенную трансферную стоимость и отрабатывал её каждым забитым мячом.

Стоимость голов Криштиану Роналду

Сезон
Клуб
Голы
Трансферная стоим. млн. евро
Удельная стоим. одного гола
2006/2007 «Манчестер Юнайтед» 27 34 1,26
2007/2008 «Манчестер Юнайтед» 46 60 1,30
2011/2012 «Реал» 68 90 1,32
2014/2015 «Реал» 63 120 1,90
2019/2020 «Ювентус» 39 60 1,54
2023/2024 «Аль-Наср» 48 15 0,31

В отличие от своего извечного конкурента, у Лионеля Месси каждый из показателей имеет более высокое значение. Он и забивал больше (чего стоит только сезон-2011/2012 с 75 голами!), и стоил дороже, достигая на пике трансферной стоимости 180 млн евро. Но при этом максимальная удельная стоимость одного его гола достигала 3,46 млн евро за гол, а это значит, что Месси в этот период имел завышенную стоимость, не полностью её отрабатывая. Однако это не мешало ему выигрывать чемпионат Испании и получать очередной «Золотой мяч».

Стоимость голов Лионеля Месси

Сезон
Клуб
Голы
Трансферная стоим. млн. евро
Удельная стоим. одного гола
2006/2007 «Барселона» 18 40 1,26
2010/2011 «Барселона» 55 100 1,82
2011/2012 «Барселона» 75 120 1,32
2018/2019 «Барселона» 52 180 1,90
2022/2023 «ПСЖ» 24 60 1,54
2024 «Интер Майами» 13 15 0,31

Константин Лицин

 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси МЛС Интер Майами Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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RamilSheydaev
12 Мая 2024 в 16:24
Лучше бы написали статистику кто каким топ клубам забивал и за сколько матчей.
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