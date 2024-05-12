Кто важнее: Cколько стоят голы Криштиану Роналду и Лионеля Месси

Криштиану Роналду и Лионель Месси в стадии завершения своей карьеры. Они продолжают очную борьбу между собой, берут трофеи, а кто-то даже надеется, что они сыграют в одной команде. Но их лучшие годы уже позади. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует, сколько стоили голы двух легенд мирового футбола на протяжении их карьеры.
Криштиану Роналду
В сезоне-2006/2007 Криштиану Роналду впервые за карьеру забил в чемпионате Англии более десяти мячей. В общей сложности у португальца во всех турнирах в том сезоне набралось 27 голов. Его трансферная стоимость в течение игрового года поднялась с 25 млн евро до 34 млн евро, что привело к удельной стоимости 1,26 млн евро/гол. Эта величина является средней для Роналду на протяжении его карьеры. Даже в период, когда Криштиану Роналду был одним из самых дорогих игроков мира (сезон-2014/2015), удельная стоимость его гола не превышала двух млн евро. Для сравнения, сегодняшние лидеры европейского футбола Килианн Мбаппе и Эрлинг Холанн имеют данный показатель на уровне 6,92 и 8,58 млн евро/гол соответственно. Из этого становится очевидно, что португалец никогда не имел завышенную трансферную стоимость и отрабатывал её каждым забитым мячом.
Стоимость голов Криштиану Роналду
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|2006/2007
|«Манчестер Юнайтед»
|27
|34
|1,26
|2007/2008
|«Манчестер Юнайтед»
|46
|60
|1,30
|2011/2012
|«Реал»
|68
|90
|1,32
|2014/2015
|«Реал»
|63
|120
|1,90
|2019/2020
|«Ювентус»
|39
|60
|1,54
|2023/2024
|«Аль-Наср»
|48
|15
|0,31
В отличие от своего извечного конкурента, у Лионеля Месси каждый из показателей имеет более высокое значение. Он и забивал больше (чего стоит только сезон-2011/2012 с 75 голами!), и стоил дороже, достигая на пике трансферной стоимости 180 млн евро. Но при этом максимальная удельная стоимость одного его гола достигала 3,46 млн евро за гол, а это значит, что Месси в этот период имел завышенную стоимость, не полностью её отрабатывая. Однако это не мешало ему выигрывать чемпионат Испании и получать очередной «Золотой мяч».
Стоимость голов Лионеля Месси
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|2006/2007
|«Барселона»
|18
|40
|1,26
|2010/2011
|«Барселона»
|55
|100
|1,82
|2011/2012
|«Барселона»
|75
|120
|1,32
|2018/2019
|«Барселона»
|52
|180
|1,90
|2022/2023
|«ПСЖ»
|24
|60
|1,54
|2024
|«Интер Майами»
|13
|15
|0,31
Константин Лицин
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