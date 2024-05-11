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Экс-игрок «Реала» Бекхэм назвал лучшего футболиста в истории - это не Роналду

11 Мая 2024 • 07:19 Комментировать

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Дэвид Бекхэм рассказал, кого считает лучшим футболистом в истории.

«Кто лучший игрок в истории футбола? У каждого на этот счет свое мнение. За эти все годы в мире футбола было много великих, но я считаю самым лучшим Лионеля Месси», - передает слова англичанина портал Goal.com.

В настоящий момент Бекхэм является совладельцем американского клуба «Интер Майами». Месси выступает за эту команду с лета прошлого года. В общей сложности 36-летний аргентинец провел в составе «Интер Майами» 24 встречи, в которых отметился 22 забитыми мячами и 11 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
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