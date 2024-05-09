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США. МЛС

Раскрыта реакция Месси на рекорд в МЛС

09 Мая 2024 • 19:14 Комментировать

Недавно Лионель Месси вошёл в историю МЛС как первый футболист с шестью голевыми действиями в одном матче. В игре против «Нью-Йорк Ред Буллз» Месси забил один гол и отдал пять голевых передач на партнёров. Футболист «Интер Майами» Юлиан Грессель рассказал о том, как Лео отреагировал на своё достижение.

«По привычке после игры я приветствую всех в раздевалке – даю пять или обнимаю. Я дошёл до Лео, дал ему пять и сказал: «Сегодня пять ассистов?». А он такой: «Да». Он смотрел вниз и застенчиво улыбался. Это был классный момент – он был таким скромным и смущённым», - сказал Грессель в подкасте Player/Manager.

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Лионель Месси Интер Майами Юлиан Грессель ещё теги
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