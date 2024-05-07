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США. МЛС

Месси первым в истории набрал 1200 результативных баллов

07 Мая 2024 • 20:46 Комментировать
ФК Монреаль
...
Интер Майами
12.05 02:30

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом в истории, которому удалось набрать 1200 очков по системе «гол+пас». Об этом сообщает Forbes.

Напомним, в последнем матче за «Интер Майами» 36-летний Месси забил один мяч и записал на свой счет пять результативных передач в игре с «Нью-Йорк Ред Буллз». Встреча между командами завершилась со счетом 6:2 в пользу подопечных Херардо Мартино.

Следующий матч «Интер Майами» проведет 12 мая — соперником команды в рамках 12-го тура МЛС станет «Монреаль». Начало поединка запланировано на 02:30 по московскому времени.

Месси — первый игрок в истории, который оформил пента-трик по голам и ассистам

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами

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ФК МОНРЕАЛЬ ИНТЕР МАЙАМИ
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