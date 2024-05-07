Месси первым в истории набрал 1200 результативных баллов

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом в истории, которому удалось набрать 1200 очков по системе «гол+пас». Об этом сообщает Forbes.

Напомним, в последнем матче за «Интер Майами» 36-летний Месси забил один мяч и записал на свой счет пять результативных передач в игре с «Нью-Йорк Ред Буллз». Встреча между командами завершилась со счетом 6:2 в пользу подопечных Херардо Мартино.

Следующий матч «Интер Майами» проведет 12 мая — соперником команды в рамках 12-го тура МЛС станет «Монреаль». Начало поединка запланировано на 02:30 по московскому времени.

Месси — первый игрок в истории, который оформил пента-трик по голам и ассистам