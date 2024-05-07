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США. МЛС

Месси — первый игрок в истории, который оформил пента-трик по голам и ассистам

07 Мая 2024 • 20:34 Комментировать
Интер Майами
6:2
Нью-Йорк Ред Буллз

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси записал на свой счёт пять голевых передач в минувшем матче с «Нью-Йорк Ред Буллз» (6:2).

Данные действия позволили Месси войти в историю — он стал первым футболистом, сделавшим пять голевых передач в одном матче и забившим пять голов в другом.

Напомним, пять мячей Месси отправил в сетку ворот «Байера» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 2011/12. Та встреча завершилась победой «Барселоны» со счетом 7:1.

В нынешнем сезоне 36-летний Месси принял участие в 11 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и записал на свой счет 11 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами

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