Месси — первый игрок в истории, который оформил пента-трик по голам и ассистам

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси записал на свой счёт пять голевых передач в минувшем матче с «Нью-Йорк Ред Буллз» (6:2).

Данные действия позволили Месси войти в историю — он стал первым футболистом, сделавшим пять голевых передач в одном матче и забившим пять голов в другом.

Напомним, пять мячей Месси отправил в сетку ворот «Байера» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 2011/12. Та встреча завершилась победой «Барселоны» со счетом 7:1.

В нынешнем сезоне 36-летний Месси принял участие в 11 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и записал на свой счет 11 результативных передач.