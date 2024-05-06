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США. МЛС

Рохас: «Месси — лучший в истории»

06 Мая 2024 • 18:37 Комментировать
ФК Монреаль
...
Интер Майами
12.05 02:30

Полузащитник «Интер Майами» Матиас Рохас поделился комментарием об игре нападающего команды Лионеля Месси.

«Я считаю, что Месси — лучший игрок в истории футбола. Он не ощущает давления, а если потерять над ним контроль, то он решает эпизод», — приводит слова Рохаса Deporte Total USA.

В нынешнем сезоне 36-летний Месси принял участие в 11 матчах во всех турнирах, забил 12 мячей и записал на свой счет 11 результативных передач.

По итогам 12 сыгранных туров «Интер Майами» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции чемпионата МЛС. В копилке подопечных Херардо Мартино 24 набранных очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Матиас Рохас ещё теги

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