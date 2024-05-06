Рохас: «Месси — лучший в истории»

Полузащитник «Интер Майами» Матиас Рохас поделился комментарием об игре нападающего команды Лионеля Месси.

«Я считаю, что Месси — лучший игрок в истории футбола. Он не ощущает давления, а если потерять над ним контроль, то он решает эпизод», — приводит слова Рохаса Deporte Total USA.

В нынешнем сезоне 36-летний Месси принял участие в 11 матчах во всех турнирах, забил 12 мячей и записал на свой счет 11 результативных передач.

По итогам 12 сыгранных туров «Интер Майами» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции чемпионата МЛС. В копилке подопечных Херардо Мартино 24 набранных очка.