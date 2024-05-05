Роналду и Месси могут оказаться в одном клубе

Многие фанаты очень хотели бы увидеть Криштиану Роналду и Лионеля Месси по одну сторону баррикад. Невероятно, но звёздные португалец и аргентинец могут объединиться в составе «Интер Майами». Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», ссылаясь на журналиста Абдулазиза аль-Осаими, главный инвестор клуба МЛС Дэвид Бекхэм работает над приглашением Роналду.

С начала 2023 года Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср». Действующий контракт 39-летнего португальского форварда рассчитан до завершения сезона 2024/2025. Месси играет за «Интер Майами» с середины прошлого года.