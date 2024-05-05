МЛС: «Месси - не человек, величайший футболист в истории»

Пресс-служба МЛС выразила восхищение выступлением форварда «Интер Майами» Лионеля Месси в поединке регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Ред Буллз». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счетом 6:2. В активе 36-летнего аргентинца один гол и пять ассистов.

«Месси – не человек. Это величайший футболист в истории», - говорится в публикации лиги.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата МЛС Лионель провел восемь поединков. Аргентинский форвард записал себе в актив десять забитых мячей (один – с пенальти) и девять результативных передач. Контракт Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.