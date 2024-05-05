Месси высказался о своём невероятном достижении

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал разгромную победу над «Нью-Йорк Ред Буллз» со счетом 6:2. В этой встрече аргентинский форвард отметился голом и пятью результативными передачами.

«Очередная важная победа для наших поклонников. Мы продолжаем свой путь», - оставил сообщение 36-летний футболист в социальных сетях.

В текущем сезоне регулярного чемпионата МЛС Месси провел восемь поединков. Звездный нападающий записал на свой счет десять забитых мячей и девять результативных передач. Трудовое соглашение Лионеля с «Интер Майами» рассчитано до конца 2025 года.