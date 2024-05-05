Мартино - о Месси: «Вряд ли ещё когда-то увидим такое»

В матче регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» на своем поле принимал «Нью-Йорк Ред Буллз» и одержал крупную победу со счетом 6:2. Голом и пятью результативными передачами в этой встрече отметился аргентинец Лионель Месси.

Главный тренер команды Херардо Мартино высказался об игре 36-летнего нападающего во время пресс-конференции.

«Лео всегда делает разницу на поле. Он принял участие в шести голах. Сомневаюсь, что мы еще когда-то увидим что-то подобное», - высказался специалист.

В нынешнем сезоне МЛС Месси сыграл восемь поединков, отметившись десятью голами и девятью ассистами.