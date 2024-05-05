У Месси пента-трик по ассистам, у Суареса хет-трик по голам: «Интер Майами» потерял берега и накрыл цунами «Нью-Йорк Ред Буллз»

«Интер Майами» в рамках МЛС встречался с «Нью-Йорк Ред Буллз», который также из Восточной конференции. «Быки» шли на третьем месте таблицы и отставали от лидеров «цапель» на четыре очка, проведя на матч меньше.

Месси и Суарес вышли в стартовом составе. Если посмотреть в недавнее прошлое, то Лионель забил в предыдущих трёх матчах пять голов. Неплохая статистика. У Луиса на таком же отрезке было три забитых мяча.

Во встречах с «Нэшвиллом» и «Нью-Инглэнд Революшн» «Интер Майами» пропускал быстрые голы. То от соперника, то от самого себя. То на второй минуте, то на первой. Но в игре с «Нью-Йорк Ред Буллз» команде из Майами удалось избежать подобного.

Инициатива при этом на стартовых минутах была захвачена гостями. Всё равно как раз на второй минуте могли пропустить хозяева. Однако Томас Авилес удачно действовал в своей штрафной площади, в подкате выбив мяч из-под ног Данте Ванзейра.

На восьмой минуте Фрэнки Амайя приложился издали по воротам хозяев. Отклонение с подкруткой было к правому углу створа – Дрейк Коллендер справился. Спустя три минуты «интеристы» умчались в первую контратаку, которая не стала успешной.

Лео Месси там поделился мячом с Луисом Суаресом, чей удар где-то с линии штрафной был накрыт. Опасней было через несколько минут, когда Юлиан Грессель справа от лицевой головой скинул Марсело Вейгандту, сходу пробившему выше створа.

На исходе получаса игры «цапли» оказались в положении отыгрывающихся. Эмиль Форсберг включил диспетчерский навык и вывел по правому полуфлангу Кармоне. Тот низом пробил в левую штангу, а на добивании мяч вонзил в сетку Ванзейр. 0:1.

Удары Месси с приличной дистанции блокировались либо в руки вратаря были. В конце тайма два угловых слева у майамцев могли привести к голам. Месси набросил на Гресселя, а Тейлор – на Авилеса. У Юлиана совсем плохой удар вышел, тогда как Томас попал в перекладину.

Но первый тайм в этом матче вряд ли вспоминать будут – а вот второй оказался историческим. Поскольку Лионель Месси разошёлся и устроил соперникам такое, чего они не забудут. Начал же всё своей заменой Тата Мартино, выпустив на второй тайм Матиаса Рохаса.

На 48-й минуте он принял пас от Месси, сместился из центра немного левее и положил мяч в правый угол (1:1). Через пару минут Рохас сработал в отборе и проткнул сферу на Суареса, который продлил на Месси, а Лео порешал как надо (2:1).

В районе часа игры Форсберг дальней попыткой потревожил Коллендера – тот не лучшим образом отразил мяч, но ошибки всё же не допустил. К противоположным воротам слева прострелил Негри, а Грессель пробил низом в левый угол и не попал в створ.

62-я минута стала временем дубля Рохаса. Откликнулся он на пас Месси по зоне левого инсайда и результативно прокинул мяч мимо голкипера (3:1). Данкан мог оставить гостей в игре, пробивая в правый угол, но Коллендер был настроен не допускать ляпов.

А Луис Суарес оказался заведён на хет-трик. Месси справа подбросил к линии вратарской, и пластичный Суарес забил в падении. Дальше – обыгрыш Луиса и Лео по центру, после чего мяч снова в сетке. Это 4:1 и 5:1. Останавливаться хозяева не собирались, меру не знали.

Потом Месси катит Суаресу на правый край вратарской, и тот забивает с острого угла. 6:1. Три голевых паса Луису обеспечил Лео. У Месси впервые в карьере пента-трик по ассистам. Плюс ещё гол. У Суареса хет-трик и пас на взятие ворот. У Рохаса дубль. Такой урожай вот.

Ну и у Форсберга всё-таки гол с пенальти. Чуть скрасил он горечь крупного поражения «Нью-Йорк Ред Буллз» в добавленное время. В правый угол отправил мяч Эмиль с точки. 6:2. Коллендер не дотянулся. Одиннадцатиметровый был за наступ Вейгандта на ногу Толкина.

«Интер Майами» разразился второй подряд крупной волевой победой. Четыре кряду виктории у команды Херардо Мартино, уверенно занимающей первое место в Восточной конференции МЛС. Месси заставил пожалеть тех поклонников, которые не посмотрели этот матч.

Кирилл Иванцов