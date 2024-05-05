Месси оформил 23 результативных действия в 11 матчах с начала 2024 года

Лионель Месси отмечается более чем двумя результативными действиями в среднем за матч в текущем году.

В недавно завершившемся поединке МЛС лидер «Интер Майами» не оставил шансов «Нью-Йорк Ред Буллз», поучаствовав во всех шести голах своей команды (6:2). 36-летний нападающий стал автором пяти ассистов и одного забитого мяча. Суммарно на счету аргентинца уже 12 голов и 11 результативных передач в 11 матчах за «Интер Майами» с начала 2024 года – 23 результативных действия.

Напомним, Лионель Месси выступает в МЛС с лета прошлого года. «Интер Майами» подписал бывшую звезду «ПСЖ» и «Барселоны» в качестве свободного агента.