Месси – первый в истории МЛС игрок, поучаствовавший в шести голах за один матч

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси переписывает рекорды МЛС.

36-летний футболист отметился пятью результативными передачами во встрече с «Нью-Йорк Ред Буллз», добавив к этому один забитый мяч. По сведениям Inter Miami News Hub, это первый в истории МЛС случай, когда одному игроку удалось напрямую поучаствовать сразу в шести голах своей команды в одном матче.

Любопытно, что все шесть результативных действий Месси оформил в течение 32 минут – с 49 по 81 минуту встречи.

В активе аргентинской суперзвезды в общей сложности десять голов и 13 результативных пасов в нынешнем розыгрыше МЛС. Цвета «Интер Майами» нападающий представляет с лета прошлого года.