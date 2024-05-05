Месси впервые в карьере сделал пять ассистов в одном матче

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси показывает невероятную результативность в МЛС.

«Цапли» уступали «Нью-Йорк Ред Буллз» к перерыву (0:1), однако во втором тайме за дело взялся звёздный дуэт форвардов в лице Лионеля Месси и Луиса Суареса: аргентинец записал на свой счёт пять результативных передач и один гол, а уругваец забил трижды и однажды ассистировал. Также дублем отметился Матиас Рохас.

Примечательно, что Месси впервые в карьере удалось ассистировать пять раз в одном матче – ранее он никогда не совершал более трёх ассистов за игру. Лионель также стал первым игроком за всю историю МЛС, достигшим этого показателя.