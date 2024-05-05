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США. МЛС

Месси впервые в карьере сделал пять ассистов в одном матче

05 Мая 2024 • 04:30 Комментировать
Интер Майами
6:2
Нью-Йорк Ред Буллз

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси показывает невероятную результативность в МЛС.

«Цапли» уступали «Нью-Йорк Ред Буллз» к перерыву (0:1), однако во втором тайме за дело взялся звёздный дуэт форвардов в лице Лионеля Месси и Луиса Суареса: аргентинец записал на свой счёт пять результативных передач и один гол, а уругваец забил трижды и однажды ассистировал. Также дублем отметился Матиас Рохас.

Примечательно, что Месси впервые в карьере удалось ассистировать пять раз в одном матче – ранее он никогда не совершал более трёх ассистов за игру. Лионель также стал первым игроком за всю историю МЛС, достигшим этого показателя.

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Лионель Месси Луис Суарес Нью-Йорк Ред Буллз Интер Майами ещё теги

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