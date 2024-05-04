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США. МЛС

Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован»

04 Мая 2024 • 18:59 Комментировать

Известный в прошлом английский футболист Джо Бартон высказался о Лионеле Месси. Экс-игрок «Манчестер Сити» считает аргентинца генетически модифицированным – это связано с лечением, которое проходил Месси в раннем возрасте из-за дефицита гормона роста.

«Для меня имя Месси отмечено большой звёздочкой, потому что он начал принимать стероиды в молодом возрасте, чтобы влиять на рост. Месси был генетически модифицирован, поэтому рядом с его фамилией нужно ставить звёздочку. Ему давали гормон роста и всевозможные лекарства, чтобы расти. Насколько я знаю, других таких случаев не было», - сказал Бартон в подкасте Common Sense.

Напомним, что с лета прошлого года Лионель Месси выступает за клуб «Интер Майами» в МЛС.

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