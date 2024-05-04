В «Интер Майами» рассказали, как Месси увеличил доход клуба

«Месси вывел нас на новый уровень. В данный момент мы довольны своим положением, гордимся игрой команды и своей работой. После прихода Лео бюджет клуба увеличился с 60 миллионов до 125-130. В этом году ждем, что наши обороты составят более 200 миллионов. Это отличная сумма», - передает слова руководителя EFE.