Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

В «Интер Майами» рассказали, как Месси увеличил доход клуба

04 Мая 2024 • 07:46 Комментировать

Хавьер Асенси, который является генменеджером «Интер Майами», высказался относительно того, как трансфер аргентинца Лионеля Месси повлиял на доход клуба.

«Месси вывел нас на новый уровень. В данный момент мы довольны своим положением, гордимся игрой команды и своей работой. После прихода Лео бюджет клуба увеличился с 60 миллионов до 125-130. В этом году ждем, что наши обороты составят более 200 миллионов. Это отличная сумма», - передает слова руководителя EFE.

Лионель пополнил ряды «Интер Майами» летом прошлого года, перейдя на правах свободного агента из «ПСЖ». Аргентинец заключил контракт до конца 2025-го.

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Хавьер Асенси ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой В ОАЭ закрыли уголовное дело Промеса Моуринью может возглавить суперклуб - известно название «Лестер», вернувшийся в АПЛ, принял решение по Варди Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего» Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии Анчелотти: «ПСЖ» – «Реал» в финале Лиги чемпионов? Я готов подписаться под этим прямо сейчас»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» Топ-клуб хочет подписать Клоппа - известно название «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки Швёнтек стала первой финалисткой турнира в Мадриде Ольховский: «Рублёв ещё до матча с Алькарасом почувствовал ту уверенность, которая нужна для победы» Ольховский: «Можно было предположить, что Рублёв пройдёт Алькараса» Селиваненко назвал знаковой победу Рублёва над Алькарасом Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
05.05.24 в 02:30
Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед
Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед
1.74 3.95 4.10
Видео
05.05.24 в 02:30
Орландо Сити Орландо Сити
Цинциннати Цинциннати
2.05 3.20 3.75
Видео
05.05.24 в 02:30
Интер Майами Интер Майами
Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз
1.94 3.75 3.50
Видео
05.05.24 в 02:30
Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион
2.80 3.05 2.60
Видео
05.05.24 в 02:30
Торонто Торонто
Даллас Даллас
1.95 3.60 3.60
Видео
05.05.24 в 02:30
Шарлотт Шарлотт
Портленд Тимберс Портленд Тимберс
1.94 3.75 3.50
Видео
05.05.24 в 02:30
Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Лос-Анджелес
2.80 3.60 2.30
Видео
05.05.24 в 03:30
Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо
Сент-Луис Сити Сент-Луис Сити
Видео
05.05.24 в 03:30
Чикаго Файр Чикаго Файр
Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн
Видео
05.05.24 в 03:30
Нэшвилл Нэшвилл
ФК Монреаль ФК Монреаль
2.09 3.40 3.40
Видео
05.05.24 в 04:30
Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк
Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити
1.99 3.35 3.70
Видео
05.05.24 в 05:30
Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс
Остин Остин
1.75 3.75 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Мая
07:46 · США. МЛС
В «Интер Майами» рассказали, как Месси увеличил доход клуба
03 Мая
03:44 · США. МЛС
Мартино: «Месси может двигаться по полю так, как хочет» 2
03:33 · Португалия. Примейра-лига
Инсайдер Романо прокомментировал возможный переход ди Марии в «Интер Майами»
03:30 · Аргентина
​Напиток от Месси поступит в продажу уже в июне
00:26 · США. МЛС
Месси признан лучшим игроком месяца в МЛС 1 официально
02 Мая
19:40 · США. МЛС
«Интер Майами» ведёт переговоры с Ди Марией
13:19 · США. МЛС
Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего» 2 фото
10:43 · Испания. Ла Лига
Начо решил, в какой клуб уйдёт из «Реала»
01 Мая
22:41 · Италия. Серия А
Дешам: «Переход в МЛС не повлияет на позиции Жиру в сборной»
15:00 · США. МЛС
Месси может стать лучшим бомбардиром МЛС: сколько времени ему понадобится
30 Апреля
13:33 · США. МЛС
Месси выиграл награду в МЛС 1
28 Апреля
15:39 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» может похвастаться показателем игры против Месси
09:38 · США. МЛС
Благодаря приезду Месси был установлен рекорд посещаемости на матче МЛС
08:03 · США. МЛС
Месси сделал 1200 голевых действий за карьеру
07:52 · США. МЛС
Месси установил сразу два рекорда
Все новости
Рекомендуем