Мартино: «Месси может двигаться по полю так, как хочет»

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино признался, что не предъявляет позиционных требований к Лионелю Месси.

36-летний аргентинец показывает впечатляющую результативность в МЛС, за что получил награду лучшему игроку прошедшего месяца. По словам Мартино, такой футболист не нуждается в строгих инструкциях.

«Месси может двигаться по полю так, как хочет, он лучший игрок в мире и отличный бомбардир. Сейчас у нас не так много матчей, поэтому он восстанавливается физически», – приводит Inter Miami News Hub высказывание рулевого «Интер Майами».

На счету Лионеля Месси девять голов и восемь ассистов в текущем розыгрыше МЛС. Экс-звезда «Барселоны» и «ПСЖ» лидирует в чемпионате по обоим показателям.