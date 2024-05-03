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США. МЛС

Мартино: «Месси может двигаться по полю так, как хочет»

03 Мая 2024 • 03:44 Комментировать
Интер Майами
...
Нью-Йорк Ред Буллз
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05.05 02:30

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино признался, что не предъявляет позиционных требований к Лионелю Месси.

36-летний аргентинец показывает впечатляющую результативность в МЛС, за что получил награду лучшему игроку прошедшего месяца. По словам Мартино, такой футболист не нуждается в строгих инструкциях.

«Месси может двигаться по полю так, как хочет, он лучший игрок в мире и отличный бомбардир. Сейчас у нас не так много матчей, поэтому он восстанавливается физически», – приводит Inter Miami News Hub высказывание рулевого «Интер Майами».

На счету Лионеля Месси девять голов и восемь ассистов в текущем розыгрыше МЛС. Экс-звезда «Барселоны» и «ПСЖ» лидирует в чемпионате по обоим показателям.

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Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами ещё теги

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