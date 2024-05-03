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США. МЛС

Месси признан лучшим игроком месяца в МЛС официально

03 Мая 2024 • 00:26 Комментировать (1)
Интер Майами
...
Нью-Йорк Ред Буллз
05.05 02:30

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси удостоился звания лучшего игрока месяца в МЛС.

Аргентинец записал на свой счёт шесть забитых мячей и четыре результативные передачи в четырёх апрельских матчах чемпионата, за что удостоился приза. Об этом сообщает пресс-служба МЛС.

В недавней встрече с «Нью-Инглэнд Революшн» 36-летний футболист помог своей команде одержать крупную победу (4:1), поучаствовав во всех четырёх голах – он дважды отличился сам и дважды ассистировал товарищам.

На текущий момент Месси возглавляет список лучших бомбардиров МЛС с девятью забитыми голами, также звёздный нападающий лидирует и в рейтинге ассистентов (восемь голевых передач).

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами

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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
03 Мая 2024 в 00:37
Месси месячный.. Хе..
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