Форвард «Интер Майами» Лионель Месси удостоился звания лучшего игрока месяца в МЛС.

Аргентинец записал на свой счёт шесть забитых мячей и четыре результативные передачи в четырёх апрельских матчах чемпионата, за что удостоился приза. Об этом сообщает пресс-служба МЛС.

В недавней встрече с «Нью-Инглэнд Революшн» 36-летний футболист помог своей команде одержать крупную победу (4:1), поучаствовав во всех четырёх голах – он дважды отличился сам и дважды ассистировал товарищам.

На текущий момент Месси возглавляет список лучших бомбардиров МЛС с девятью забитыми голами, также звёздный нападающий лидирует и в рейтинге ассистентов (восемь голевых передач).