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США. МЛС

«Интер Майами» ведёт переговоры с Ди Марией

02 Мая 2024 • 19:40 Комментировать

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария, выступающий сейчас за «Бенфику», летом может продолжить свою карьеру в США.

Как сообщает ESPN Argentina, «Интер Майами», за который выступают Лионель Месси и Луис Суарес, начал переговоры с футболистом о возможном переходе в летнее трансферное окно.

Текущее соглашение Ди Марии с португальским клубом действует до конца сезона, после чего футболист станет свободным агентом. В этом сезоне аргентинец провёл 46 матчей за «Бенфику во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 15 результативных передач на партнёров.


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