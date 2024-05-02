«Интер Майами» ведёт переговоры с Ди Марией

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария, выступающий сейчас за «Бенфику», летом может продолжить свою карьеру в США.

Как сообщает ESPN Argentina, «Интер Майами», за который выступают Лионель Месси и Луис Суарес, начал переговоры с футболистом о возможном переходе в летнее трансферное окно.

Текущее соглашение Ди Марии с португальским клубом действует до конца сезона, после чего футболист станет свободным агентом. В этом сезоне аргентинец провёл 46 матчей за «Бенфику во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 15 результативных передач на партнёров.