Нападающий «Интер Майами» Лионель Мессии поделился в социальных сетях видео, на котором он с женой посетил собственный свой завод.

«Мы только что вернулись из объекта, где проверили, и узнали, как именно готовится мой напиток следующего поколения.

Продолжаем работать, готовимся к запуску нового бренда увлажняющих напитков, ведь для нас вода — это ключ к телу. Очень занимательное посещение завода, мы узнали, как проходит процесс изготовления этого нового полезного напитка», — говорится в сообщении футболиста в социальных сетях.

Доподлинно неизвестно, о каком напитке идёт речь. Стоит отметить, что у вечного конкурента Месси Криштиану Роналду уже есть свой бренд минеральной воды URSU9. Можно предположить, что после окончания карьеры одного и другого мы увидим их соперничество в маркетинге.