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США. МЛС

Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего» фото

02 Мая 2024 • 13:19 Комментировать (2)

Нападающий «Интер Майами» Лионель Мессии поделился в социальных сетях видео, на котором он с женой посетил собственный свой завод.

«Мы только что вернулись из объекта, где проверили, и узнали, как именно готовится мой напиток следующего поколения.

Продолжаем работать, готовимся к запуску нового бренда увлажняющих напитков, ведь для нас вода — это ключ к телу. Очень занимательное посещение завода, мы узнали, как проходит процесс изготовления этого нового полезного напитка», — говорится в сообщении футболиста в социальных сетях.

Доподлинно неизвестно, о каком напитке идёт речь. Стоит отметить, что у вечного конкурента Месси Криштиану Роналду уже есть свой бренд минеральной воды URSU9. Можно предположить, что после окончания карьеры одного и другого мы увидим их соперничество в маркетинге.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси МЛС Интер Майами ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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topcat22
02 Мая 2024 в 13:43
Струя бобра, не иначе.
Alex1972
02 Мая 2024 в 13:36
Работяга.. Хе..
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