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США. МЛС

Месси может стать лучшим бомбардиром МЛС: сколько времени ему понадобится

01 Мая 2024 • 15:00 Комментировать

Лионель Месси перебрался в американский футбольный чемпионат прошлым летом. «Интер Майами» получил новоиспечённого чемпиона мира в статусе свободного агента. Однако 36-летний аргентинец не стал отбывать номер. В клубе Дэвида Бекхэма собрался отменный костяк, и в текущем сезоне «Интер Майами» идёт на первой строчке в турнирной таблице, а сам Месси обновляет рекорды лиги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует, сколько времени понадобится Лионелю Месси, чтобы стать лучшим бомбардиром МЛС за всю историю.  

Уже есть рекорды

Приход Лионеля Месси в МЛС вызвал настоящий ажиотаж. Билеты на первую игру с участием гения моментально подорожали в десятки раз. Казалось, что аргентинец – это часть бизнес-проекта, который умеют делать в США. На деле выяснилось, что Месси приехал не доигрывать, а играть в футбол. Его «Интер Майами», который ещё в прошлом сезоне был аутсайдером, лидирует в лиге, а сам Месси настроен завоёвывать очередные трофеи в карьере.

Совсем недавно Лионель стал первым игроком в истории МЛС, который поучаствовал в двух и более голах своей команды в пяти матчах подряд. Кроме того, Месси установил рекорд лиги по количеству набранных очков в стартовых семи турах (девять голов и семь голевых передач). Именно последний фактор заставил нас задуматься о том, а сможет ли самый дорогой игрок МЛС (трансферная стоимость Месси составляет 30 млн евро) стать лучшим бомбардиром за всю историю американского футбольного чемпионата.

Лэндон Донован – второй

Пятёрку лучших бомбардиров МЛС открывает со 133 мячами Хайме Морено, который выступал за два клуба из американского чемпионата, но наибольших успехов достиг с «Ди Си Юнайтед». На десять забитых мячей больше на счету Кея Камара, который является единственным из пятёрки самых лучших бомбардиров в истории МЛС, кто продолжает свою игровую карьеру. 39-летний форвард из Сьерра-Леоне наверняка сможет стать вторым бомбардиром в истории. Его отрыв от легенды американского «соккера» Лэндона Донована составляет всего три гола. Отметим, что и сам Донован вполне мог бы быть лидером рейтинга, однако он какое-то время пытался найти себя в европейских клубах, среди которых «Байер», «Бавария» и «Эвертон». Европейское турне не увенчалось успехом, поэтому возглавляет список лучших бомбардиров в истории МЛС Крис Вондоловски. В активе 41-летнего экс-форварда сборной США 169 голов в 400 проведённых матчах.

У Лионеля Месси пока что 10 забитых голов за 13 матчей МЛС. В лучшие годы аргентинец мог забивать от 55 до 75 голов за сезон во всех турнирах, а в рамках Ла Лиги личный рекорд Месси составляет 50 голов в сезоне-2011/2012. Поэтому, забивая по 40 мячей за сезон МЛС, Месси уже в 40 лет сможет стать лучшим бомбардиром в истории Американской лиги.  

Пять самых лучших бомбардиров в истории МЛС

Игрок
Кол-во матчей
Кол-во голов
Крис Вондоловски 400 169
Лэндон Донован 340 146
Кей Камара 415 143
Джефф Каннингем 365 134
Хайме Морено 340 133
Лионель Месси 13 10

Константин Лицин

 

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