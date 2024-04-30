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США. МЛС

Месси выиграл награду в МЛС

30 Апреля 2024 • 13:33 Комментировать (1)

Звёздный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси выиграл награду как лучший игрок одиннадцатого тура МЛС. Соответствующая информация была размещена на официальном сайте лиги.

Напомним, что на днях «Интер Майами» разгромил «Нью-Инглэнд» в календарном матче чемпионата со счётом 4:1. Месси в этом поединке стал автором двух голов и одной результативной передачи на партнёра.

Добавим, что Лионель Месси защищает цвета «Интер Майами» с лета прошлого года после перехода в статусе свободного агента. Действующее трудовое соглашение 36-летнего аргентинца рассчитано до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
30 Апреля 2024 в 13:42
Месси выиграл награду в МЛС
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- ай какие бусики..
- носи шнырь заслужыл..
А-ха-ха-ха! )))
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