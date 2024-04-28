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США. МЛС

Благодаря приезду Месси был установлен рекорд посещаемости на матче МЛС

28 Апреля 2024 • 09:38 Комментировать

Минувшей ночью состоялся поединок регулярного чемпионата МЛС между «Нью-Инглэнд Революшн» и «Интер Майами». Команда из Флориды одержала крупную победу на выезде со счетом 4:1.

Стоит отметить, что на стадионе был установлен рекорд посещаемости. Посмотреть за игрой звездного аргентинского нападающего Лионеля Месси собрались 65612 болельщиков. Лионель порадовал зрителей отличным выступлением. 36-летний нападающий записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.

В настоящий момент «Интер Майами» является лидером в турнирной таблице Восточной конференции.

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Лионель Месси Нью-Инглэнд Революшн Интер Майами ещё теги
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