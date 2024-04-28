Месси сделал 1200 голевых действий за карьеру

В ночь с 27 на 28 апреля прошел поединок между «Нью-Инглэнд Революшн» и «Интер Майами» в рамках регулярного чемпионата МЛС. Встреча завершилась крупной победой подопечных Херардо Мартино со счетом 4:1.

В прошедшей встрече 36-летний аргентинский нападающий Лионель Месси отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Тем самым восьмикратный обладатель «Золотого мяча» достиг отметки в 1200 результативных действий за карьеру, рапортует аккаунт Som I Serem FCB.

Лионель выступает в МЛС с лета 2023 года. Его трудовое соглашение с «Интер Майами» рассчитано до конца 2025-го.