Месси установил сразу два рекорда

Минувшей ночью состоялся поединок очередного тура регулярного чемпионата МЛС. «Интер Майами» на выезде встречался с «Нью-Инглэнд Революшн» и отпраздновал крупную победу со счетом 4:1. Дублем в составе гостей отметился звездный аргентинец Лионель Месси.

36-летний нападающий стал автором двух рекордов. Месси сделал 16 результативных действий за семь матчей сезона – девять голов и семь ассистов. Ранее никому такое не удавалось поле семи игр.

Кроме того, аргентинский футболист стал первым игроком в истории МЛС с серией из пяти поединков, в которых он делал не менее двух результативных действий.