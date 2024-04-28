Месси стал лидером бомбардирской гонки в МЛС

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси отметился двумя забитыми мячами в гостевом поединке с «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1) в рамках регулярного чемпионата МЛС.

Благодаря дублю 36-летний аргентинский нападающий возглавил гонку бомбардиров турнира. После прошедшей встречи на счету Лионеля стало девять голов.

В настоящий момент «Интер Майами» с 21 набранным очком лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем поединке подопечные Херардо Мартино сыграют против «Нью-Йорк Ред Буллз». Встреча пройдет 5 мая и начнется в 2:30 по московскому времени.