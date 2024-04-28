Месси высказался после разгромной победы 4:1

Звезда «Интер Майами» Лионель Месси высказался о крупной гостевой победе над «Нью-Инглэнд Революшн» в поединке регулярного сезона МЛС. Команда 36-летнего аргентинца выиграла со счетом 4:1. В активе Лео два забитых мяча и две результативные передачи.

«Еще одна наша победа. Этот успех поможет нам расти», - прокомментировал победу Месси в своих социальных сетях.

После этой встречи «Интер Майами» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

В нынешнем сезон Лионель принял участие в семи поединках регулярного чемпионата, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.