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США. МЛС

Месси высказался после разгромной победы 4:1

28 Апреля 2024 • 07:16 Комментировать

Звезда «Интер Майами» Лионель Месси высказался о крупной гостевой победе над «Нью-Инглэнд Революшн» в поединке регулярного сезона МЛС. Команда 36-летнего аргентинца выиграла со счетом 4:1. В активе Лео два забитых мяча и две результативные передачи.

«Еще одна наша победа. Этот успех поможет нам расти», - прокомментировал победу Месси в своих социальных сетях.

После этой встречи «Интер Майами» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

В нынешнем сезон Лионель принял участие в семи поединках регулярного чемпионата, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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