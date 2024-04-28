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Дубль Месси с ассистом Суаресу: «Интер Майами» пропустил от аутсайдера на первой минуте, но разгромил его

28 Апреля 2024 • 04:57 Комментировать
Нью-Инглэнд Революшн
1:4
Интер Майами

«Интер Майами» в матче МЛС играл на выезде с клубом «Нью-Инглэнд Революшн». Лионель Месси вышел в стартовом составе «розовых». Если травмы нет, чего ж не выпускать его в основе? Пускай и на искусственном газоне.

Протокол игры  
Нью-Инглэнд Революшн1:4Интер Майами
(1:0) Чанкалай Томас1'  
  32'Месси Лионель (1:1)
  68'Месси Лионель (1:2)
  83'Кремаски Бенджамин (1:3)
  89'Суарес Луис (1:4)
Равас ГенрихФаррелл Эндрю 72' (Спаулдинг Райан ( 72') Арреага ХавьерКесслер ГенриЛима НикКэй Марк-Энтони 81' (Борреро Дилан ( 81') Полстер Мэтт 60' (Харкс Иэн ( 60') Хиль НачоХиль КарлесБоатенг Эммануль II 72' (Вриони Джакомо ( 72') Чанкалай Томас
Запасные: Santiago SuarezJD GunnПанайоту Джек
Коллендер ДрейкВейгандт МарселоАвилес ТомасФрейре НиколасНегри ФранкоГрессель Юлиан 75' (Рохас Матиас II ( 75') Бускетс СерхиоРуис ДавидМесси ЛионельКампана Леонардо 63' (Суарес Луис ( 63') Тейлор Роберт 75' (Кремаски Бенджамин ( 75')
Запасные: Аллен НоаСэйлор РайанАфонсо ЛеоДос Сантос КарлосБрайт ЯнникСандерленд Лоусон
28 апреля. Стадион "Джилетт" (Фоксборо).

Если Месси появился на поле с первых минут, то оба Суареса попали в запас. Один из них – всемирно известный опытный Луис из «Интер Майами», 37-летний уругваец. А другой – молодой Сантьяго из «Нью-Инглэнд Революшн», 19-летний американец.

К очному матчу команды подошли на противоположных полюсах турнирной таблицы Восточной конференции. «Интер Майами» лидировал с восемнадцатью очками за десять матчей, а «Нью-Инглэнд Революшн» шёл последним с четырьмя баллами после восьми встреч.

Дебют матча получился ошарашивающим для «Интер Майами». «Цапли» что-то устроились пропускать в самом начале. В матче недельной давности с «Нэшвиллом» они забили автогол на второй минуте, а тут пропустили от соперников на первой же минуте.

Потому что не надо терять мяч на своей половине, хоть и в центре поля. Карлес Хиль сделал закидушечную передачу по правому полуфлангу на Томаса Чанкалая, а тот удачно прокинул мяч в ближний угол мимо бросившегося ему навстречу Дрейка Коллендера.

Потом долгое время моментов не возникало. Хозяева теоретически могли отличиться, когда Карлес Хиль подавал к левой штанге, но там не добрался до мяча Ник Лима. По другим воротам неопасно пробивал головой Леонардо Кампана – выше створа вышло.

Пока «Нью-Инглэнд Революшн» сдерживал Месси, всё нормально было у команды Калеба Портера. Но Лео проснулся к получасу игры. На правом полуфланге он поорудовал. С линии штрафной пробил в руки Генриха Раваса, но то была лишь разминка для аргентинца.

На 32-й минуте Месси открылся под проникающий пас Роберта Тэйлора и поразил ближний угол (1:1). Через несколько минут Лионель навесил справа с углового на набежавшего Гресселя, головой из неудобной позиции ударившего выше створа.

Кэй в начале второго тайма дальним ударом пробил поверх гостевой рамки. Вейгандт в атаке «розовых» отпасовал Гресселю, который навесил справа, а Фрейре головой послал мяч вне створа. Хиль у хозяев хитро крутил в левую девятку, но докрутить туда не смог.

Месси во втором тайме включился тоже не сразу, но как включился, так «Нью-Инглэнд Революшн» не поздоровилось. Удар Лионеля в левый угол со средней дистанции обернулся угловым для «интеристов». Недолго оставалось ждать второго гола Месси.

Бускетс отдал проникающий пас для Лео, а тот в одиночестве принял мяч перед вратарской и легко разобрался с Равасом (1:2). В следующем голе «Интер Майами» поучаствовали вышедшие на замены Луис Суарес и Бенджамин Кремаски.

Суарес (не Сантьяго) слева от чужих ворот от лицевой проткнул мяч на Месси, чей удар отразил Равас, а правый угол на отскоке замкнул Кремаски (1:3). Эта же троица поучаствовала и в четвёртом голе команды Херардо Мартино.

Кремаски перед штрафной соперников пяткой отдал мяч на Месси, тот сделал справа в центр короткий пас на Суареса, и уругваец внедрил сферу под левую девятку (1:4). Есть крупная волевая победа лидера таблицы «Интер Майами». У Месси дубль и голевой пас на Суареса.

Кирилл Иванцов

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Лионель Месси Луис Суарес Нью-Инглэнд Революшн Интер Майами ещё теги

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