У Месси дубль с ассистом, у Суареса голевой пас: «Интер Майами» снова исколол «Нэшвилл»

В матче МЛС «Интер Майами» встречался дома с «Нэшвиллом». С Лео Месси всё было нормально, и он появился в стартовом составе.

«Интер Майами» в марте играл против «Нэшвилла» дважды. То были матчи в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ. В выездной встрече «розовые» вырвали ничью 2:2, а в ответной домашней уверенно победили 3:1 и прошли дальше.

В МЛС дела у «Нэшвилла»» в этом сезоне стали складываться значительно хуже, чем у «Интер Майами». «Музыканты» к отчётной встрече подходили на предпоследнем месте Восточной конференции, тогда как «цапли» – на первом.

Лионель Месси, Луис Суарес и Серхио Бускетс появились в стартовом составе команды Херардо Мартино. А вот Жорди Альба сейчас травмирован. Это что касается нынешних футболистов «Интер Майами» с «барселонским» бэкграундом.

«Интер Майами» плохо начал отчётный матч. Кучу ошибок допускали на своей половине хозяева, и они должны быть благодарны соперникам за то, что те в первые десять минут забили лишь однажды. Хотя «Нэшвилл» на самом деле не забивал вовсе.

«Цапли» сами отправили мяч в свои ворота. Хани Мухтар подал угловой с правого фланга, а Франко Негри отличился автоголом (0:1). Это уже на второй минуте случилось. На пятой минуте была перекладина после удара Джоша Бауэра, после которой мяч забрал Коллендер.

На одиннадцатой минуте первая же внятная атака «Интер Майами» обернулась голом в ворота противоположные. Месси продвинулся к левому углу вратарской, его удар отразил Паникко, но Суарес проткнул мяч вновь на Лео, и со второй попытки тот оказался неотразим 1:1.

Быстренько хотел Месси и на дубль устроиться, но пробил с пятнадцати метров в левую штангу. Спустя несколько минут Сэм Сарридж должен был поражать пустую рамку «цапель», однако Томас Авилес вынес мяч почти с ленточки. Веселье, в общем.

К району получаса игры Месси метил под перекладину, но не переиграл Паникко. Вскоре на правом фланге Лео разыграл угловой с партнёром и навесил на дальний край вратарской, удар откуда Суареса стал добычей вратаря «музыкантов».

На 37-й минуте Паникко запаниковал в своей штрафной и подарил мяч Диего Гомесу. Тот прострелил слева на дальнюю штангу, Суарес пробил, а мяч за ленточку не пустил защитник. Гомес же врезался в Паникко и покинул поле на носилках.

«Интер Майами» тогда заработал угловой на правом фланге, который оказался удачным для хозяев. Месси подал стандарт на ближнюю штангу, и Бускетс головой умело подправил мяч в дальний угол. Необычным образом сработала былая связка из «Барселоны». 2:1.

В основное время первого тайма новый гол «Интер Майами» был отменён из-за офсайда Гресселя в начале атаки. В компенсированное состоялась контратака «Нэшвилла». Шаффельбург был абсолютно свободен не левом фланге, а дальнему удару Мухтара не хватило точности.

Во втором тайме остроты возникало куда меньше. Лукас МакНотон заменился у гостей из-за травмы, его тоже унесли на носилках. Момент имел «Нэшвилл» на 54-й минуте, когда Коллендер вытащил из девятки дальнюю попытку Анибала Годоя.

«Интер Майами» действовал на контратаках, оберегая счёт. И удалось команде Херардо Мартино обойтись без неприятных сюрпризов. Возможности отличиться из состава визитёров имели Мухтар и Шаффельбург, но не назовёшь их прямо стопроцентными.

На 81-й минуте хозяева даже упрочили перевес на табло. Лео Афонсо в левой части чужой штрафной получил в свой адрес фол от Бауэра. С пенальти Лео Месси отличился в правый угол. Джо Уиллис, ещё в перерыве заменивший Паникко, кинулся в другую сторону. 3:1.

Месси за матч оформил дубль и сделал голевой пас. Один ассист у Суареса. Бускетс в первом тайме забил свой первый гол за «Интер Майами». Вот составляющие победы «цапель», которые следующий матч сыграют также в 02:30 мск 28 апреля против «Нью-Инглэнд Революшн».

Кирилл Иванцов