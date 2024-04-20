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США. МЛС

Появилась информация о готовности Месси

20 Апреля 2024 • 00:01 Комментировать
Интер Майами
...
Нэшвилл
1 1.45 X 4.60 2 6.60
21.04 02:30

В ночь с субботы на воскресенье, если говорить о европейском времени, «Интер Майами» проведёт матч МЛС против «Нэшвилла». Как сообщает Inter Miami News Hub, звёздный нападающий Лионель Месси в преддверии этой игры тренируется в нормальном режиме – 36-летний аргентинец готов на 100%.

А вот Жорди Альба и Сергей Кривцов, два защитника, пополнили лазарет, что является негативной новостью для «Интер Майами» и его болельщиков.

Напомним, что Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с лета прошлого лета. Действующий контракт аргентинского нападающего рассчитан до конца сезона 2025 года.

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