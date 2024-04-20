Появилась информация о готовности Месси

В ночь с субботы на воскресенье, если говорить о европейском времени, «Интер Майами» проведёт матч МЛС против «Нэшвилла». Как сообщает Inter Miami News Hub, звёздный нападающий Лионель Месси в преддверии этой игры тренируется в нормальном режиме – 36-летний аргентинец готов на 100%.

А вот Жорди Альба и Сергей Кривцов, два защитника, пополнили лазарет, что является негативной новостью для «Интер Майами» и его болельщиков.

Напомним, что Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с лета прошлого лета. Действующий контракт аргентинского нападающего рассчитан до конца сезона 2025 года.