Месси получил новую награду в своей карьере

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси признан лучшим футболистом недели в МЛС. Об этом рапортует пресс-служба турнира.

Напомним, что в последнем матче регулярного чемпионата подопечные Херардо Мартино встречались со «Спортинг Канзас». «Интер Майами» отпраздновал победу в результативной встрече со счетом 3:2. В активе Месси гол и результативная передача.

Стоит отметить, что Лионель получил этот приз впервые за время своих выступлений в МЛС.

В текущем сезоне МЛС 36-летний аргентинец провел пять матчей. Нападающий записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.