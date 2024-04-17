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США. МЛС

Месси получил новую награду в своей карьере

17 Апреля 2024 • 10:25 Комментировать

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси признан лучшим футболистом недели в МЛС. Об этом рапортует пресс-служба турнира.

Напомним, что в последнем матче регулярного чемпионата подопечные Херардо Мартино встречались со «Спортинг Канзас». «Интер Майами» отпраздновал победу в результативной встрече со счетом 3:2. В активе Месси гол и результативная передача.

Стоит отметить, что Лионель получил этот приз впервые за время своих выступлений в МЛС.

В текущем сезоне МЛС 36-летний аргентинец провел пять матчей. Нападающий записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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