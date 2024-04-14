Телохранителю Месси пришлось выбегать на поле во время матча

В ночь с субботы на воскресенье, если говорить о европейском времени, «Интер Майами» проводил матч МЛС против «Спортинг Канзас-Сити». Лионель Месси и компания в результативном поединке отпраздновали победу со счётом 3:2.

В концовке игры на футбольное поле пришлось выбегать телохранителю Месси. Мужчина заметил, что один из фанатов выскочил на поле и побежал к звёздному аргентинскому футболисту. Телохранитель совершил рывок и через считанные секунды оказался на месте событий.

Напомним, что Лионель Месси играет за «ПСЖ» с лета прошлого года после перехода в статусе свободного агента.

Тренер «Интер Майами» прокомментировал победу с голом Месси