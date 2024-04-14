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США. МЛС

Тренер «Интер Майами» прокомментировал победу с голом Месси

14 Апреля 2024 • 14:47 Комментировать
Спортинг Канзас-Сити
2:3
Интер Майами

«Интер Майами» в ночь на воскресенье обыграл в МЛС «Спортинг Канзас-Сити» со счётом 3:2. В составе победителей голы забили Диего Гомес, Лионель Месси и Луис Суарес. Комментарий после игры дал рулевой «Интер Майами» Херардо Мартино.

«Быть первыми в турнирной таблице приятно, особенно учитывая тот факт, что впереди долгая неделя. Для нас было очень важно выбрать из колеи ничьих, поражений и ошибок. Мы смогли это сделать и вновь почувствовали, что можем побеждать», - сказал Мартино журналистам.

Следующий матч чемпионата США «Интер Майами» проведёт через неделю – соперником будет «Нэшвилл».

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Евро-Футбол.Ру,
Херардо Мартино Интер Майами

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