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США. МЛС

У Месси – второй, у Суареса – третий: «Интер Майами» перезабивал «Спортинг Канзас-Сити»

14 Апреля 2024 • 06:02 Комментировать
Спортинг Канзас-Сити
2:3
Интер Майами
окончен

В новом матче МЛС «Интер Майами» играл на выезде против «Спортинг Канзас-Сити». Там «цапли» стремились развеяться после вылета из Лиги чемпионов КОНКАКАФ от мексиканского «Монтеррея».

Протокол игры  
Спортинг Канзас-Сити2:3Интер Майами
(1:0) Томми Эрик6'  
  18'Гомес Диего (1:1)
  51'Месси Лионель (1:2)
(2:2) Томми Эрик58'  
  71'Суарес Луис (2:3)
Мелия ТимДэвис Якоб  88'Росеро ДаниэльФонтас АндреуЛяйбольд ТимВальтер Реми 45' (Эрнандес Фелипе ( 45'  79') Радоя Неманья  83'Томми Эрик 85' (Расселл Джонни ( 85') Пулидо АланСаллой ДаниэльАгада Уильям
Запасные: Володер РобертЦионис МариносПьер КэйденПульскемп ДжонВаргас АленисБассонг ЗохранКастелланос Роберт
Коллендер ДрейкВейгандт МарселоАвилес Томас  15'Фрейре НиколасАльба Жорди 78' (Негри Франко ( 78') Грессель Юлиан 67' (Кремаски Бенджамин ( 67') Бускетс СерхиоРуис ДавидМесси ЛионельСуарес ЛуисГомес Диего  56' 90' (Брайт Янник ( 90')
Запасные: Боргелин ШанидерАллен НоаСэйлор РайанАфонсо ЛеоДос Сантос КарлосСандерленд Лоусон
14 апреля. Стадион "Arrowhead Stadium".

Лионель Месси теперь полностью готов после травмы выходить в стартовом составе. Собственно, ещё на выезде против мексиканского «Монтеррея» так было. Вместе с Луисом Суаресом они второй раз составили стартовую пару форвардов «интеристов».

Бускетсу и Альбе также нашлись места в списке основных одиннадцати на матч в штате Миссури. Альба получил удаление в прошлом матче, но то был Кубок чемпионов КОНКАКАФ, откуда дисквалификация на МЛС не распространяется.

В Мексике «Интер Майами» избежал крупного поражения благодаря голу Гомеса с подачи Месси, но только и всего. По сумме двух матчей «цапли» вылетели из континентального турнира и вынуждены сосредоточиться только на МЛС.

«Интер Майами» неплохо начал отчётный матч по динамике, но всё равно притянул быстрый пропущенный гол. У Вейгандта отобрали мяч, тот упал. Атака хозяев продолжилась, Ляйбольд отдал в зону правого инсайда на Томми, и тот подкинул снаряд в дальний нижний угол (1:0).

Впрочем, недолго пришлось гостям пребывать в статусе проигрывающей команды. На восемнадцатой минуте Лео Месси оформил голевой пас. Умело он разрезал чужую оборону с правого полуфланга, а Диего Гомес по центру реализовал рандеву с голкипером в правый угол (1:1).

Месси немного времени спустя пробил головой правее створа, а также ногой с линии штрафной в руки Мелии. На 41-й минуте Лионель ахнул со стандарта чуть правее рамки. Агада вскоре пробил низом в правый угол других ворот, где мяч чётко забрал Коллендер.

Сделавший перехват Вальтер врывался по правому полуфлангу в штрафную площадь гостей, и была накрыта его попытка. Сам Вальтер получил повреждение, из-за которого его поменяли на Фелипе Эрнандеса в составе «Спортинг Канзас-Сити».

Суарес в первом тайме был незаметен, а на 49-й минуте нанёс слева обводящий удар в руки голкипера. Спустя три минуты гости отпраздновали забитый гол. Месси получил короткий выкат от Руиса и с подступов к штрафной переадресовал мяч в район правой девятки (1:2).

Через несколько минут счёт вернулся в равное положение. Саллой подал угловой слева на ближний край вратарской, Суарес неудачно сбросил его дальше головой на соперника, и Томми влёт пробил в правую штангу, отскок от которой был внутрь створа (2:2).

Через десять с небольшим минут «цапли» хладнокровно наказали соперников за ошибку сзади. Вратарь Мелия отдал пас на правый фланг Дэвису. У того перехватил мяч Гомес, простреливший на дальнюю штангу, а там решающее касание произвёл Суарес (2:3).

Концовку «Интер Майами» провёл на удивление уверенно. Команда Херардо Мартино стремилась не прижиматься к своей штрафной и держать мяч поближе к чужой. Гости регулярно сажали оппонентов на жёлтые карточки. Томми и Альба заменились из-за повреждений.

Совсем без тревоги не обошлось у «интеристов», но опасных моментов «Спортинг Канзас-Сити» не создал. «Интер Майами» одержал первую победу за шесть матчей (почти за месяц). Следующий матч – опять в ночь с субботы на воскресенье, против «Нэшвилла».

Кирилл Иванцов

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